В курортном Геленджике пылал отель City Plaza

21 июн. 11:26

Сегодня утром в кубанском курортном Геленджике из-за пожара в отеле City Plaza эвакуировали 50 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 09:34. Дым с верхних этажей заметили очевидцы, они и сообщили об этом пожарным. Прибывшие через две минуты спасатели установили, что горит номер на последнем, девятом этаже отеля, а также кровля здания. В 09:50 пожар ликвидировали на площади 60 кв м, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, - передает "АиФ-Юг".

К тушению пожара привлекались восемь спасателей и три единицы техники.