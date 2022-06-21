В России за сутки выявили 2500 новых случаев COVID-19

21 июн. 11:18

За минувшие сутки в России выявили 2 500 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 146, в Санкт-Петербурге - 214, в Подмосковье - 123. В Краснодарском крае - 9, в Ставропольском крае - 12, в Крыму - 13, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 5, в Адыгее - 1, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 4, в Ингушетии - 2, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 403 427.

Госпитализирован за сутки 1 501 человек. Выздоровели - 3 440 пациентов, за все время - 17 828 837.

Умерли за сутки 60 человек, с начала пандемии - 380 577.