Азербайджан и Узбекистан нарастят объемы железнодорожных грузоперевозок

21 июн. 11:13

Переговоры между представителями Azәrbaycan Dәmir Yolları и "Узбекистон темир йуллари" состоялись в Баку, по итогу встречи стороны договорились увеличить железнодорожные грузоперевозки.

"На встрече была отмечена положительная динамика развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, обсуждены вопросы организации контейнерных грузоперевозок по мультимодальным транспортным коридорам, возможность увеличения перевозок грузов в транзитном сообщении и ряд других", – сообщили в пресс-службе узбекской компании.

Решено приложить усилия для увеличения объемов перевозок грузов, создавать благоприятные условия для грузоперевозок, обмениваться предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых железнодорожным транспортом.

По итогам встречи стороны подписали протокол.