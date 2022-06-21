Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Узбекистан

21 июн. 10:55

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в Узбекистан с двухдневным государственным визитом. Планируется, что азербайджанский лидер проведет переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которых будут рассмотрены вопросы расширения экономического сотрудничества.

Ташкент и Баку обсудят взаимные инвестиции, развитие мультимодальных коридоров в Каспийском регионе с выходом через бакинский порт в Турцию и далее Европу, а также вопросы безопасности и военно-политическое сотрудничество, - передает Podrobno.uz.

Первоначально визит азербайджанского президента планировался летом 2020 года, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации его сроки несколько раз менялись. Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном уверенно расширяется - товарооборот между странами за шесть лет вырос почти в семь раз, с $17,1 млн в 2016 году до $118,8 млн в 2021 году, а по итогам первых трех месяцев 2022 года он вырос еще на 20%. Перед лидерами двух государств стоит цель довести объем торговли до $500 млн, и для этого есть все возможности.

Разрабатываются совместные проекты в сельском хозяйстве, производстве стройматериалов и туризма. Большие перспективы у агрологистических кластеров, которые будут ориентированы на переработку и экспорт узбекской сельхозпродукции. Достигнута договоренность по активизации привлечения азербайджанских компаний к налаживанию промышленной кооперации с узбекскими производителями в текстильной промышленности, кожевенном производстве, ювелирном деле и других сферах.