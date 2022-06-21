Рестораны "Вкусно - и точка" откроются в Санкт-Петербурге в среду

21 июн. 10:58

Преемник McDonald's сеть ресторанов "Вкусно - и точка" сообщила о начале работы первых ресторанов обновленной сети в Санкт-Петербурге.

Всего до конца недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут открыты 30 ресторанов "Вкусно - и точка".

"Рады сообщить, что уже завтра, 22 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возобновят свою работу 14 предприятий сети "Вкусно – и точка". Они будут открыты для посещения с 10:30", - сообщили в пресс-службе компании.

Еще 16 ресторанов "Вкусно – и точка" откроются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 24 и 26 июня, среди них точки в Выборге, Шушарах, Кингисеппе, Колпино.

В компании отметили, что это первые корпоративные рестораны сети вне столичного региона.