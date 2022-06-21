Жительница Ставрополья заболела сибирской язвой

21 июн. 10:48

В Ставропольском крае зафиксирован случай заболевания сибирской язвой, об этом написал в своем канале в Telegram губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, пациентка - жительница станицы Рождественская Изобильненского городского округа, она находится в удовлетворительном состоянии, ее жизни ничто не угрожает.

"В домовладении, на территории поселения проводятся необходимые профилактические мероприятия. Прежде всего, в самом подворье осуществлены заключительная дезинфекция и превентивная антибиотикопрофилактика у контактных лиц, а также организована вакцинация сельхозживотных и постоянное ветеринарное наблюдение за ними", - отметил Владимиров.

Губернатор добавил, что специалисты ведут разъяснительную работу с жителями станицы, напоминая им о необходимости соблюдать правила гигиены, в том числе мыть руки. Глава региона особо обратил внимание на то, что угрозы распространения заболевания нет.

Политик заверил, что все обстоятельства ЧП и источник болезни будут установлены.