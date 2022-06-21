ФСБ России пресекла работу множества подпольных оружейных мастерских

21 июн. 10:37

Федеральная служба безопасности России пресекла работу подпольных оружейных мастерских, занимавшихся восстановлением и переделкой гражданского оружия в боевое, в 38 субъектах РФ, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Совместно с с МВД России и Росгвардией ФСБ пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Операция, проведенная в мае-июне 2022 года, прекратила деятельность 43 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. У преступников было изъято 383 единицы огнестрельного оружия, в том числе 4 пулемета ("ДП-27", "Максим", "РПД", MG-42), 19 автоматов ("АКМ", "АК-47", "АК-74М", "АКС-74У", "АК-103"), 20 пистолетов-пулеметов ("Кедр", "ППС", "ППШ", МР-40, МР-44, Thompson, VZ-26), 178 пистолетов и револьверов, а также пехотный миномет калибра 82 мм и два противотанковых ружья "ПТРД".

В подпольных мастерских было изъято пять противотанковых мин, свыше 28 кг взрывчатых веществ, 162 ручные гранаты, 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра и более 40 тыс патронов.

Мастерские подпольных оружейников были выявлены в Москве и Санкт-Петербурге, Удмуртии и Чувашии, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карелии, Крыму, Коми, Мордовии, Татарстане, Хакасии и Северной Осетии, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также ряде областей России.