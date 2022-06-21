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Депутаты от партии Пашиняна отправились на форум в Стамбул

Депутаты от партии Пашиняна отправились на форум в Стамбул

Депутаты Национального собрания Армении от фракции "Гражданский договор" Асмик Акопян и Цовинар Варданян совершают поездку в Стамбул, где принимают участие в форуме Межпарламентского союза по вопросам миграции. Соответствующее решение размещено на сайте парламента.

Парламентарии отправились в Турцию 19 июня, они вернутся в Ереван завтра, сообщает Sputnik Армения.

Вместе с Акопян и Варданян в Стамбул отправилась и главный специалист отдела международных организаций Управления внешних связей аппарата парламента Забела Казарян.

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