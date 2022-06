Сайт Daily Telegraph заблокирован в России

21 июн. 10:32

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт британской газеты The Daily Telegraph.

Из реестра ведомства следует, что решение о блокировке сайта издания было принято 22 апреля. Причины не называются, однако основанием для внесения в реестр стала статья 15.3, которая ограничивает доступ к сайтам в том числе за недостоверную информацию и экстремизм.

Газета The Daily Telegraph основана в 1855 году и выходит в Великобритании ежедневно. Это одна из наиболее популярных и многотиражных британских газет наряду с The Times, The Guardian и The Independent.