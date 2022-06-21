Уголовное дело в отношении полицейских возбуждено в Армении

21 июн. 10:27

В Армении открыто уголовное дело по факту применения полицией несоразмерной силы на акции протеста 30 мая у одного из правительственных зданий в Ереване, написала депутат от националистической фракции "Честь имею", глава парламентской комиссии по правам человека Тагуи Товмасян в соцсети.

По ее словам, она отправила сообщение о предполагаемых случаях применения несоразмерной силы к депутатам Ишхану Сагателяну, Гегаму Манукяну, Араму Вардеваняну, Агвану Варданяну, Тиграну Абрамяну, Ашоту Симоняну и несовершеннолетним. Но из Антикоррупционного комитета политику пришел ответ о том, что уголовное дело уже возбуждено, и к ее сигналу добавлены другие материалы о возможных преступлениях, совершенных полицейскими, пишет Sputnik Армения.

Дело открыто по п.2 ст.309 Уголовного кодекса Армении (Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств).

Напомним, 30 мая между демонстрантами и полицией произошла стычка у правительственного корпуса N3. Возглавляющие шествие оппозиционные депутаты попытались пройти внутрь для встречи с министрами, но стражи порядка не пустили их. В итоге были задержаны пять человек.