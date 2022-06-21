На рынке труда России растет напряженность

21 июн. 10:23

В России растет число безработных, увеличивается напряженность на рынке труда, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр отметил, что на рынке труда сказывается санкционное давление, которое оказывается на Россию. "В определенной степени мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти", - заявил он, выступая на комитете в Совете Федерации.

Котяков рассказал, что с 1 марта по 1 июня число зарегистрированных безработных в стране находилось на довольно низком и стабильном уровне - 660-680 тысяч, в последнее время ситуация ухудшается.

"При этом в последние периоды уже июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", - констатировал глава Минтруда.