Большинство россиян хотят, чтобы государство сокращало разницу в доходах граждан

21 июн. 10:02

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 55% россиян считают, что государство должно уменьшать различия в доходах между гражданами, пишет РИА Новости.

С утверждением, что государство должно уменьшать различия в доходах между людьми согласны 31% опрошенных, скорее согласны - еще 24%, в чем-то согласны - 25%.

Совсем не согласны с таким мнением 8% россиян, скорее не согласны - 6%. Затруднились с ответом 7% граждан.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 8 мая, участниками стали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в России.

Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.