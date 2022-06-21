Более 4 тысяч деревьев и кустов скроют бывший мусорный полигон во Владикавказе

21 июн. 9:58

Свыше 4 тыс деревьев и кустарников посадят на месте рекультивируемого мусорного полигона во Владикавказе, такое сообщение распространила пресс-служба минприроды Северной Осетии.

"В конце сентября - начале октября 2022 года начнутся мероприятия биологического этапа. На участок будет завезен чистый плодородный грунт и вся поверхность будет озеленена травянистой растительностью, а именно планируется высадить более 4 тыс саженцев древесных и кустарниковых пород", - цитирует его ИА "15-й регион".

В министерстве уточнили, что рекультивация полигона проходит в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". На данный момент почти окончены работы по переформированию свалочного тела, одновременно шло перекрытие защитным экраном поверхности отвала. Устройство экрана и дегазация должны быть завершены в сентябре. К этому времени также будут выполнены работы по устройству всех объектов технологического этапа - дренажной и открытой самотечной дождевой сети из нагорных канав.