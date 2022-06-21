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НБ Грузии: мы справляемся одновременно со многими вызовами

НБ Грузии: мы справляемся одновременно со многими вызовами

Нацбанк Грузии делает все для облегчения давления глобальных вызовов для жителей страны, сообщил глава регулятора Коба Гвенетадзе.

Он отметил, что инфляция вызвала угрозу для многих стран мира и Грузии, как государству с малой открытой экономикой, пытается справиться одновременно со многими вызовами, что отражается в итоге на ценах.

"И для нас важно, чтобы граждане понимали, что команда профессионалов Нацбанка предприняла адекватные меры в ответ на глобальные вызовы, которые стоят перед всем миром", - цитирует Гвенетадзе Sputnik Грузия.

Глава НБ подчеркнул, что регулятор делает все с учетом своих рычагов для облегчения давления инфляции для граждан.

Помимо этого, региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус заявил, что перспективы Грузии в плане экономического роста внушают оптимизм.

"Мы ожидаем, что рост экономики Грузии достигнет примерно 5,5%, что на 2,5% выше изначального прогноза", - добавил Молинеус.

Что касается инфляции, то по прогнозу Всемирного банка ее давление продолжится из-за украинских событий и вторичного эффекта санкций.

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