НБ Грузии: мы справляемся одновременно со многими вызовами

21 июн. 9:56

Нацбанк Грузии делает все для облегчения давления глобальных вызовов для жителей страны, сообщил глава регулятора Коба Гвенетадзе.

Он отметил, что инфляция вызвала угрозу для многих стран мира и Грузии, как государству с малой открытой экономикой, пытается справиться одновременно со многими вызовами, что отражается в итоге на ценах.

"И для нас важно, чтобы граждане понимали, что команда профессионалов Нацбанка предприняла адекватные меры в ответ на глобальные вызовы, которые стоят перед всем миром", - цитирует Гвенетадзе Sputnik Грузия.

Глава НБ подчеркнул, что регулятор делает все с учетом своих рычагов для облегчения давления инфляции для граждан.

Помимо этого, региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Себастьян Молинеус заявил, что перспективы Грузии в плане экономического роста внушают оптимизм.

"Мы ожидаем, что рост экономики Грузии достигнет примерно 5,5%, что на 2,5% выше изначального прогноза", - добавил Молинеус.

Что касается инфляции, то по прогнозу Всемирного банка ее давление продолжится из-за украинских событий и вторичного эффекта санкций.