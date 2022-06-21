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Электричество для астраханцев с 1 июля станет дороже

Электричество для астраханцев с 1 июля станет дороже

С 1 июля в Астраханской области пройдет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги, - уведомили своих абонентов в ПАО "Астраханская энергосбытовая компания".

Новые расчеты на второе полугодие 2022 ввела  Служба по тарифам Астраханской области, - сообщили в организации, передает "АиФ Астрахань".

Так для жителей области, проживающих  в городских населенных пунктах,  с 1 июля по 31 декабря 2022 года будет действовать одноставочный тариф –  5,45 рублей/кВт ч вместо прежнего 5,19. Потребители, проживающие в селах, или в домах, оборудованных стационарными электроплитами, будут оплачивать счета по одноставочному тарифу 3,82 рубля/кВт ч.

В компании порекомендовали не ждать повышения тарифов и оплатить имеющиеся задолженности уже сейчас.

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