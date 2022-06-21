Под Костанаем в пожаре погибла целая семья

21 июн. 9:46

В Костанайской области сгорел частный дом, внутри обнаружены четыре тела, сообщает портал alau.kz.

Пожар в одном из частных домов в городе Житикара случился 20 июня около двух часов ночи, специалисты выехали по звонку очевидца.

"На место происшествия направились силы и средства ПЧ-12 города Житикары в составе пяти сотрудников, двух единиц техники, а также представители других экстренных служб Житикаринского района", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

На месте пожарные установили, что открытым пламенем горит деревянная веранда, частично прихожая и натяжной потолок по всему периметру дома. За час специалистам удалось полностью справиться с огнем.

"На месте происшествия в ходе тушения обнаружены тела 63-летней хозяйки дома, ее 39-летнего сына, 36-летней дочери и двухлетней внучки. Причина пожара и смерти граждан устанавливаются", - добавили в департаменте.

На месте ЧП работают дознаватели, назначен ряд экспертиз.