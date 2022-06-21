Аэропорт Батуми впервые вошел в список лучших воздушных гаваней Восточной Европы

21 июн. 9:44

Батумский международный аэропорт впервые включен во Всемирный рейтинг авиакомпаний и аэропортов Skytrax, передает TAV Georgia.

Церемония Skytrax World Airport Awards 2022 прошла в Париже. На ней два аэропорта Грузии, находящихся под управлением TAV Georgia, были признаны лучшими аэропортами Восточной Европы.

Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели вносится в рейтинг уже девятый год подряд, уточняет Sputnik Грузия.

По итогам опроса пассажиров, в десятку лучших аэропортов Восточной Европы в этом году попали аэропорты Будапешта, Таллина, Бухареста, Риги, Тбилиси, Батуми, Киева, Белграда, Братиславы и Загреба.