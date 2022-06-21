Турция задумалась о выходе из НАТО

Анкара не увидела ни одного преимущества за 70 лет с момента вступления в НАТО, а единственный аргумент в пользу участия в альянсе - право вето в составе организации, пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Автор аналитического материала Мехмет Али Гуллер призвал власти Турции закрыть Черное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для Вашингтона и стать частью Большого евразийского партнерства. "Турция должна разорвать связи с НАТО", - отметил журналист, добавив, что выход из организации будет означать для Турции переход к стратегическому партнерству с Москвой и Тегераном, а также интеграцию в "новый мир" через ШОС и БРИКС.

Также обозреватель считает, что с выходом Турции из НАТО Вашингтон лишится и возможности контролировать политику Анкары, и рычага для претворения в жизнь иных планов. "Штатам придется отказаться от планов по превращению Черного моря в "озеро НАТО", также исключение Анкары из блока станет провалом для США в вопросе влияния на Кавказе и в Центральной Азии", - заключил журналист.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, в турецком обществе и истеблишменте действительно растет недовольство НАТО.



"Cumhuriyet принадлежит оппозиционной Народно-Республиканской партии, созданной Ататюрком. В рядах оппозиции становится все больше сторонников закрытия американских натовских баз на территории Турции и коррекции взаимодействия с альянсом. По этому поводу соответствующее заявление делал и лидер НРП Кемаль Кылычдароглу. Причем это общая тенденция в политическом истеблишменте Турции, отражающая недовольство в обществе. Такие настроения в самом деле растут, и чем больше возникает конфликтных моментов между Турцией и коллективным Западом в первую очередь США и ЕС, тем больше в турецком обществе желающих разорвать отношения с НАТО", - сообщил он.



"А ведь сейчас у Турции и США есть целый ряд проблем, урегулирование которых представляется крайне трудным, если не невозможным. Это касается и поддержки прокурдских отрядов народной самообороны в Сирии, и санкций, наложенных на оборонную промышленность Турции, и постоянной критики Вашингтона по поводу прав человека и турецкой экономики. Также в Анкаре весьма недовольны тем, что США активно вооружают Грецию, в том числе те греческие острова, которые, согласно международным соглашениям, должны быть демилитаризованы ", - напомнил Амур Гаджиев.



"Точно так же и с Евросоюзом существуют серьезные, до некоторой степени непреодолимые разногласия. Все это в совокупности накладывается на общее негативное настроение в республике, и призывам оппозиции не приходится удивляться: Турция является союзником США, является страной НАТО и кандидатом на вступление в ЕС, но Запад давит на нее и создает проблемы. На мой взгляд, антинатовская тенденция будет сохраняться, как минимум до парламентских и президентских выборов, которые должны состояться в июне 2023 года. Поэтому влиятельные СМИ, принадлежащие "Народно-Республиканской партии", будут продолжать публиковать подобные призывы", - ожидает тюрколог.



Однако дело не только в политической борьбе. Запад в самом деле стимулирует Турцию все чаще задумываться о ее позиции в НАТО. "Инцидент, связанный с процессом вступления Швеции и Финляндии в альянс, вызвал немало недоумения в Анкаре и в турецком обществе. Ожидалось, что руководство и ключевые страны НАТО поддержат Турцию и подадут сигнал Швеции и Финляндии, что если те хотят вступить в альянс, им нужно выполнить требования одного из ключевых государств военного блока. Но дело стало развиваться по совершенно иному сценарию, руководство и ключевые страны НАТО заняли позицию Швеции и Финляндии, попытались надавить на Турцию, хотя та дала понять, что обойти ее требования не удастся. Из-за этого активизировались дискуссии, каковы выгоды от членства Турции в альянсе и от выхода из него", - рассказал Амур Гаджиев.



"Аргументы за выход из НАТО следующие. Во-первых, ключевые страны альянса в последние годы перестали делиться с Турцией технологиями. Во-вторых, они не поддерживают ее трансграничные операции и внешнеполитические действия, в частности, по Сирии и Ираку. Анкара долго просила союзников по НАТО принять решение о создании зоны безопасности на севере Сирии, но они на это не пошли. В-третьих, при этом члены альянса охотно пользуются преимуществами, которые им предоставляют турецкие вооруженные силы, к примеру, в борьбе с незаконной миграцией. Армия Турции находится на передовой этой борьбы и концентрирует беженцев из Сирии и других ближневосточных и средневосточных стран на турецкой земле, не пропускает их в Евросоюз. Турция по-прежнему этим занимается и видит пользовательское отношение к себе со стороны Европы", - перечислил эксперт.



"Страны НАТО пользуются ресурсами и возможностями Турции, ее геополитическим положением и в военном плане, и в плане логистики – но взамен ничего давать не хотят. Они ссылаются на то, что в рамках альянса решения должны приниматься полным консенсусом, то есть на важные для Турции действия требуется получить согласие Греции с Кипром, чего сейчас добиваться очень сложно. Из-за этого в Анкаре уже попросту не ждут от НАТО каких-то шагов навстречу. Получается однобокое сотрудничество, когда другие члены альянса получают от Турции то, что им нужно, а Турция не получает ничего. Так и встает объективный вполне вопрос о выгодах продолжения членства в НАТО и сохранения военных баз на турецкой земле", - пояснил тюрколог.



"В Анкаре сейчас задаются вопросом, а не ограничить ли свое присутствие в НАТО, не снизить ли нам взносы, не уменьшить ли участие турецкой армии в натовских операциях. Такие вопросы имеются, и их меньше не становится. Более того, некоторые проблемы имеют длительный характер, некоторые даже замороженный характер, особенно касающиеся восточного средиземноморья. Какого-то просвета Турция не видит. Это и отражается в прессе – действительное положение дел в отношения Анкары и НАТО", - заключил Амур Гаджиев.