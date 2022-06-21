Юг России окажется во власти летней жары

21 июн. 9:27

В ближайшие два дня на юге России прогнозируются жара и высокий уровень ультрафиолета, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сегодня и завтра в Ростовской и Астраханской областях, в Краснодарском крае и Северо-Кавказском федеральном округе температура воздуха будет гораздо выше 30 градусов тепла, а ультрафиолетовый индекс составит 9 единиц - находиться на солнце будет опасно из-за возможности получить тепловой удар, - поведал синоптик, передает ТАСС.

Еще жарче будет в Краснодарском крае - в эти дни воздух днем прогреется до 35 со знаком плюс, что на 4-5 градусов выше нормы.

Потеплеет и вода в море. Сейчас в Крыму она прогрелась до 21-22 градусов, в Сочи, Геленджике и Туапсе – до 22-24. Чуть прохладнее станет лишь во второй половине недели - небо станет более облачным, а жара немного спадет, - пообещал Вильфанд.