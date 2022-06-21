Okko закупит для России турецкие сериалы

21 июн. 9:25

Российские онлайн-кинотеатры планируют закупать фильмы и сериалы в восточных странах, чтобы заменить контент ушедших гигантов из США и Европы, рассказал ТАСС генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.

"Это произойдет неизбежно, потому что у нас есть определенный бюджет на закупку контента. И в силу того, что мы не можем потратить его на европейское или американское кино, соответственно, будем больше тратить его на восток и Турцию", - поделился продюсер.

Он отметил, что платформы и раньше сотрудничали с кинопроизводителями с Востока, теперь же взаимодействие станет более плотным. "Справедливости ради стоит отметить, что и раньше мы какое-то количество турецких, индийских и корейских фильмов покупали. Сейчас понятно, что их станет больше", - добавил Файзиев.

Свою деятельность в России приостановили компании The Walt Disney Company, Sony Pictures и другие.