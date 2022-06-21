Армения возобновила регулярные обстрелы Азербайджана

21 июн. 10:00

ВС Армении сегодня ночью в очередной раз обстреливали позиции азербайджанской армии. Такое сообщение распространило министерство обороны АР.

В нем говорится, что с ночи 20 июня и до утра сегодняшнего дня подразделения армянских ВС с позиций в населенных пунктах Сайбалы района Гаракильсе и Ашагы Шорджа Басаркечарского района госграницы подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Минкенд Лачинского и Йеллиджа Кельбаджарского районов.

В Минобороны Азербайджана уточнили, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

ВС Армении возобновили регулярные обстрелы азербайджанских позиций несколько дней назад. В ночь на 17 июня армянские подразделения из стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района. Затем ВС Армении осуществили обстрелы вечером 18 июня и в ночь на 19 июня с позиций в населенных пунктах Зеркенд и Юхары Шорджа Басаркечарского района из крупнокалиберного стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Юхары Айрым, Бармагбине и Зивель Кельбаджарского района. Кроме того, в тот же день в полдень ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из снайперских винтовок и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщало об обстрелах со стороны ВС Армении 3 июня.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, возобновление регулярных обстрелов с армянской стороны свидетельствует о стремлении определенных сил в Армении раскачать ситуацию.

"У довольно большой группы в армянском обществе есть недовольство теми договоренностями, которые были подписаны Николом Пашиняном 10 ноября 2020 года, по которым армянские войска были выведены из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана. Сейчас же ситуация складывается так, что через какое-то время карабахский проект Еревана будет закрыт в целом. И этим крайне недовольны те, кто связаны с так называемым карабахским кланом или поддерживают "Республиканскую партию", во главе с экс-президентами Робертом Кочаряном, и Сержем Саргсяном", - прежде всего сказал он.

"Карабахский клан и "Республиканская партия" все еще достаточно сильны, их влияние в армянской армии значительно. И они, и другие группы, как, например, "Народно-демократический полюс" (тоже очень радикальная группа, реализующая террористические методы), хотели бы сорвать перемирие, и потому они регулярно устраивают такие провокации. Надо отметить, что у них есть вполне иррациональное основание для обстрелов – просто ненависть к азербайджанцам, которая заставляет их стрелять", - добавил Сергей Марков.

При этом официальный Ереван стремится избегать военных столкновений с Азербайджаном. "У руководства Армении нет цели устроить масштабную военную провокацию. Никол Пашинян боится, что в случае масштабной военной провокации армия Азербайджана нанесет ответный удар такой силы, что будет тяжелейшее поражение армянских вооруженных сил. Я думаю, что такие шаги Ереван просто опасается совершать. Однако трудно сказать, насколько масштабные провокации могут создать другие группы, радикалы, в том числе сторонники карабахского клана внутри армянской армии", - заключил политолог.