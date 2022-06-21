Крым начал интеграцию с Херсонщиной и Запорожьем

21 июн. 9:10

В Крыму стартовали проекты по интеграции с освобожденными Херсонской и Запорожской областями Украины, - заявил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

"Республика Крым запустила проекты по интеграции с освобожденными Херсонской и Запорожской областями бывшей Украины", - отметил Мурадов, передает РИА Новости.

Между регионами уже налажены тесные торгово-экономические связи, восстановлено автомобильное и грузовое транспортное сообщение, решается вопрос о запуске пассажирского автобусного и железнодорожного сообщения.

"Создание транспортных магистралей обеспечит бесперебойное снабжение освобожденных территорий продовольствием, медикаментами, гуманитарной помощью и укрепит межрегиональные связи в различных сферах", - добавил Георгий Мурадов.