Херсонская область определилась с референдумом по вхождению в состав России

21 июн. 8:58

Референдум по вхождению Херсонской области в состав России планируется провести этой осенью, - заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Референдум пройдет в этом году. Планируется на осень", - сообщил он, передает РИА Новости.

Более конкретные сроки пока не определены. Область готовится к референдуму, идут организационные вопросы, параллельно с подготовкой к референдуму в регионе ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия, запускаются предприятия и банковская система. "Мы идем по пути Крыма", - добавил Стремоусов.