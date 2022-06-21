СМИ: в России увеличилось число бюджетных мест в вузах

21 июн. 8:43

В вузах России количество бюджетных мест в этом году возросло до 588 тысяч, - пишут "Известия" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

По сравнению с прошлым годом число бюджетных мест в вузах увеличилось на 11,5 тыс мест, а это значит, что более 64% выпускников российских школ могут претендовать на получение бесплатного высшего образования, - пояснили в ведомстве, передает "АиФ".

Бюджетные места распределены с учетом потребностей экономики конкретных регионов. Приоритетными направлениями стали инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные, - добавили в министерстве.

Планируется, что в следующем учебном году число бюджетных мест в вузах превысит 590 тыс.