Под Нур-Султаном вторые сутки тушат крупный природный пожар

21 июн. 8:29

Под Нур-Султаном второй день продолжают тушить камыш, который загорелся в районе озера Большой Талдыколь накануне, министерство по чрезвычайным ситуациям страны привлекло к тушению вертолет.

"Вчера в 15 часов по шоссе Коргалжын, в районе озера Большой Талдыколь, на открытой территории в труднодоступной заболоченной местности произошло загорание камыша на ориентировочной общей площади 6,5 га. Силами государственного коммунального предприятия "Астана Орманы" произведена опашка земли по периметру горения. Угрозы распространения огня на Зеленый пояс города Нур-Султан нет", – отметили в МЧС, передает Sputnik Казахстан.

В ликвидации возгорания задействованы 122 человека личного состава и 30 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана и коммунальных служб.

Сегодня в 8 часов утра с аэродрома Нур-Султана для тушения возгорания вылетел МИ-8 АО "Казавиаспас".

Накануне в 17:30 пожар был частично локализован. Угрозы распространения огня на Зеленый пояс столицы и жилые строения нет.