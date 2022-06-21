Столичный регион окажется во власти прохлады и дождей

21 июн. 8:14

Сегодня столичный регион ждет облачная погода с кратковременными дождями, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в регионе будет определять периферия циклона с запада. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, наиболее сильными они ожидаются в южной половине региона. Максимальная температура в Москве плюс 17-19 градусов, в Подмосковье от 15 до 20", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет восточным, его скорость составит 3-8 м/с, а атмосферное давление будет падать и к вечеру установится на отметке 736 мм рт ст, - добавил синоптик.