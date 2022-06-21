"Аэрофлот" определился с одной из базовых моделей самолетов своего парка

21 июн. 7:56

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает отечественный самолет Ту-214 как одну из базовых моделей для своего парка, - сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава Минтранса Виталий Савельев.

"Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности, "Аэрофлот", как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку переходить", - отметил Савельев, передает РИА Новости.

Он также призвал не беспокоиться за безопасность полетов, поскольку это безусловный приоритет в авиации.

"У нас 1 272 самолета, из которых 1 148 - это пассажирские самолеты. Мы, конечно, не готовились к санкциям, но экономика процесса показывала, что нам надо организовывать сервис внутри России", - добавил министр, пояснив, что именно это стало причиной создания крупных инжиниринговых центров в авиакомпаниях, в том числе в "Аэрофлоте".