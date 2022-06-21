СМИ: Франция, Германия и Италия требуют у Украины пойти на уступки

21 июн. 7:43

Франция, Германия и Италия выступают за скорейшее дипломатическое урегулирования ситуации на Украине даже ценой территориальных уступок в пользу России со стороны Киева, - заявил в колонке для Figaro французский политик Николя Бавере.

"Давно откладываемый визит Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев должен был символизировать единство ЕС в его поддержке Украины… Однако объявление о статусе "немедленного кандидата" в члены ЕС для Киева, как и о предоставлении военной помощи… не может скрыть растущие разногласия внутри демократий относительно целей конфликта", - написал Бавере, отметив, что европейское сообщество разделилось на сторонников продолжения санкционного давления на Москву и выступающих за скорейшее урегулирование ситуации на Украине с помощью дипломатии, передает РИА Новости.

Страны восточного блока ЕС вместе с Великобританией нацелены на дальнейшее усиление конфронтации с Россией, но страны Западной Европы - Франция, Германия и Италия - по слухам, выступают за дипломатическое решение конфликта путем переговоров с Москвой о территориальном компромиссе, - заявил Бавере.

США, по его мнению, занимают промежуточную позицию, одновременно оказывая военную помощь Киеву, опасаясь дальнейшей эскалации и не исключая дипломатическую инициативу, исходящую от Парижа, Берлина и Рима.

В то же время Макрон, Шольц и Драги во время визита в Киев отказали Владимиру Зеленскому в оперативной передаче оружия, - пишет обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times.

"…Эти трое не предоставили Зеленскому самого желанного: оперативных поставок нового оружия", - подчеркнул МакМанус, усомнившись в перспективах скорого вхождения Украине в Евросоюз.

"При этом они одобрили заявку Украины на членство в Европейском союзе - долгожданное заявление для Киева даже с учетом, что оно носило всецело символический характер", - отметил обозреватель.