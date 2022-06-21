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Банки могут ввести комиссию за валютные депозиты для бизнеса

Банки могут ввести комиссию за валютные депозиты для бизнеса

Российские банки смогут применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов - юридических лиц по особым правилам, следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития.

Поправки разработаны для "снижения концентрации средств в валюте" в кредитных организациях, их поддержали в Минфине и Банке России, - следует из пакета документов к проекту, передает РБК.

Представитель ЦБ отметил, что поправки разрабатывались "при активном участии" регулятора, а вступить в силу в случае их принятия они должны через десять дней после официального опубликования.

"Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики, при этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу", - рассказал он.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 29 закона "О банках и банковской деятельности", которая дополнится новой нормой, разрешающей кредитным организациям взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Банки также смогут распространить подобные комиссии на уже заключенные договоры.
 

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