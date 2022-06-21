Helly Hansen возвращается в Россию

21 июн. 7:14

Магазины спортивной одежды Helly Hansen возвращаются в Россию, - сообщает Telegram-канал "Новости Москвы".

Магазины компании возвращаются на российский рынок под брендом "Хансен", - отмечается в публикации.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", о возобновлении работы своих магазинов в России объявила и испанская компания Inditex: фирма хочет вернуться в страну в течение лета, и открытие его магазинов в этот период логично с точки зрения бизнеса: это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией.