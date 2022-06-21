СМИ: новые лекарства в России будут регистрировать быстрее

21 июн. 6:57

Госдума РФ готовит законопроект, упрощающий регистрацию новых лекарств в России, - пишет газета "Ведомости" со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы Александра Петрова.

Это получится благодаря сокращению бюрократических процедур, переходу на электронный документооборот и ускоренному выводу на рынок отдельных препаратов. Также Петров предлагает исследовать еще не известные позитивные и негативные эффекты уже существующих препаратов за счет увеличения числа клинических баз, - передает РИА Новости.

Также возможно появление системы треков, которая разделит лекарства на те, которые необходимо быстро выводить на рынок из-за чрезвычайной ситуации (например, вакцины и препараты для профилактики и лечения коронавируса, лекарства, необходимые при жизнеугрожающих состояниях и редких заболеваниях), и те, которым подходит стандартная регистрация, - пишет издание.

Выбором препаратов, быстро выводимых на рынок, должна заниматься межведомственная комиссия, оценив при этом соотношение риска и пользы, - считает Петров.