Гинцбург объяснил необходимость ревакцинации

21 июн. 6:43

Прививаться против коронавируса нужно продолжать, так как даже люди с антителами не всегда имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Конечно, надо прививаться... Совершенно, к сожалению, не значит, что люди с антителами имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител", - рассказал Гинцбург, передает РИА Новости.

Именно поэтому сейчас и продолжаются исследования в том числе новой вакцины против коронавируса, которая будет давать защиту сразу от нескольких штаммов COVID-19, - добавил ученый.