СМИ: катера КСИР окружили корабли США в Персидском заливе

21 июн. 6:29

Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приблизились к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, передвигаясь при этом на "опасно высокой скорости", - пишет газета Washington Post.

Патрульный корабль ВМС США USS Sirocco и скоростное транспортное армейское судно USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива, когда навстречу им начали двигаться три иранских катера. Они изменили траекторию движения, лишь когда патрульный корабль США издал звуковое предупреждение, - передает РИА Новости.

Катера приблизились к транспортному кораблю USNS Choctaw County примерно на 46 м, после чего американцы запустили предупредительную сигнальную ракету.

Действия иранской стороны "не соответствуют международным стандартам профессионального или безопасного поведения в море", а также могли спровоцировать боевое столкновение, - заявил представитель центрального командования ВС США Джозеф Буччино.