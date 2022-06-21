В Херсонской области восстановлено вещание российских каналов

21 июн. 6:12

По всей Херсонской области Украины заработало вещание российских телеканалов, - сообщили в Минобороны РФ.

"Специалистами подразделений связи Вооруженных сил Российской Федерации была подключена и перенастроена на вещание российских телевизионных каналов последняя из семи телевизионных вышек в Херсонской области", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей ее территории. Теперь около миллиона жителей области могут смотреть Первый канал, "Россию", НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, "Звезду", "Мир" и другие российские каналы, - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, впервые вещание российских телевизионных каналов было возобновлено в городе Херсоне и на незначительной части области два месяца назад.