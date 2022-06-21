Президент Турции и генсек ООН обсудили Украину

21 июн. 5:25

В понедельник, 20 июня, состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции.

Главной темой переговоров стала ситуация вокруг Украины.

В ходе беседы Эрдоган подчеркнул, что Анкара по-прежнему призывает Москву и Киев возобновить переговоры.

Турецкий лидер также сообщил о продолжающихся совместных усилиях по вывозу зерна через Черное море. Он отметил, что это внесет вклад в предотвращение глобального продовольственного кризиса, передает агентство Anadolu.