Колесо обозрения установят в парке Назрани

21 июн. 1:33

В назранском парке имени Карцхала Мальсагова появится колесо обозрения, сообщает газета "Ингушетия" со ссылкой на главу города Урусхана Евлоева.

Сквер расположен возле водоема и центрального парка Асса между улицами Фабричная и Школьная. Мэрия планирует сделать его новой точкой притяжения на карте Назрани.

Озеленители разделят парк на несколько зон, постелят рулонный газон и высадят однолетние растения. В планах также и установка колеса обозрения. По задумке мэрии, новый аттракцион сможет привлечь в сквер отдыхающих и молодежь.