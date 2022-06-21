UTair возобновила полеты в Баку

21 июн. 0:23

Отечественный авиаперевозчик Utair с 20 июня возобновил рейсы Уфа - Баку, сообщает пресс-служба компании.

Полеты в столицу Азербайджана будут проходить по понедельникам на Boeing 735 вместимостью 126 посадочных мест. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Стоит отметить, что планируется запустить прямой авиарейс из Перми в Баку. Как заявлял министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, власти ведут переговоры с авиакомпаниями об открытии прямых рейсов из Перми в несколько стран ближнего зарубежья. Речь идет полетах в Минск, Ташкент, Бухару, Баку и Ереван.