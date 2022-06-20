Студенческие стройотряды помогут реконструировать стадион "Спартак" во Владикавказе

20 июн. 23:32

Студенческие стройотряды примут участие в реконструкции стадиона "Спартак" в Северной Осетии, соответствующее поручение дал на аппаратном совещании глава республики Сергей Меняйло.

"В конце этого квартала будут подтверждены бюджетные обязательства на следующий год по стадиону "Спартак". Работы не должны останавливаться. Привлекайте студентов", - цитирует его ТАСС.

Республиканский стадион "Спартак" находится во Владикавказе, он девятый в РФ по вместительности и крупнейший стадион на юге страны. Дата постройки - 1962 год. Реконструкция началась в 2020 году по госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия - Алания", на нее будет направлено более 1 млрд рублей.