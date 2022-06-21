Ландшафт Ближнего Востока стремительно меняется

Ближний Восток стал одним из наиболее уязвимых регионов, когда речь идет об изменении климата. Снимки военного спутника США 1960-х и 1970-х годов из рассекреченной программы разведки Corona ярко иллюстрируют эту проблему, показывая ландшафт, который за десятилетия сильно изменился.

The National пишет, что Исследование, проведенное Институтом мировых ресурсов в 2019 году, показало, что 12 из 17 стран мира, испытывающих наибольшую трудности с водой, находятся в этом регионе. Йемен, Сирия и Ирак, испытывают нехватку воды; изменение климата, конфликты и бесхозяйственность, которые в совокупности создают многосторонний кризис, ухудшают последствия засухи и опустынивания. Быстро растущее население усугубляет проблему: даже страны, которые не были непосредственно затронуты войной, такие как Иордания и Саудовская Аравия, сталкиваются с проблемой обеспечения водной безопасности.

Изображения Центра передовых пространственных технологий США показывают множество изменений, произошедших в регионе с 1970-х годов, когда население Ближнего Востока оценивалось примерно в 120 миллионов человек. По оценкам Всемирного банка, в 2020 году население региона выросло до более чем 420 миллионов человек, а к 2050 году может превысить 700 миллионов, если нынешние демографические тенденции сохранятся.

Сравнение изображений, полученных в рамках программы Corona, с недавними спутниковыми снимками показывает изменения в землепользовании во время этого демографического бума. На снимке в Бурайде, Саудовская Аравия, 1969 года, международный аэропорт имени принца Наифа ибн Абдул Азиза, построенный в 1964 году, едва виден в центре фотографии. Наряду с дорогами, это единственная узнаваемая особенность ландшафта, в настоящее время преобразованного новыми деревнями, университетом и характерными круглыми полями кругового орошения. Все это указывает на грядущие вызовы национальным стратегиям в области водных ресурсов и показывают, что поставлено на карту для этих сообществ, сталкивающихся в будущем с сокращением запасов воды.

В случае Ирака и Иордании национальные стратегии призывают к ремонту протекающей и стареющей водопроводной инфраструктуры, инвестированию в более эффективные методы орошения, нормированию грунтовых вод и принятию тарифной программы для поощрения экономии воды. Недавние суровые засухи, а также давление с целью увеличения сельскохозяйственного производства на фоне продовольственного кризиса, вызванного конфликтом на Украине, придали неотложный характер этим планам.

Джавад аль-Бакри, профессор сельского хозяйства Иорданского университета, говорит, что значительное сокращение квот на воду для фермеров существенно повлияет на урожайность в этом году, помимо в целом плохих урожаев в 2021 году. Он предлагает правительству предоставить лицензии на грунтовые воды в северной долине реки Иордан, одном из основных сельскохозяйственных регионов страны. Иордания получает более половины своей воды из подземных водоносных горизонтов, но некоторые эксперты опасаются, что они опасно истощены. Аль-Бакри считает, что выбора нет. "Некоторые скважины должны быть пробурены, чтобы компенсировать дефицит воды", - сказал он The National.

Чтобы смягчить конкуренцию за воду между сельским, социальным и промышленным секторами, основное внимание было перенесено на рециркуляцию сточных вод и ремонт или замену старой и протекающей инфраструктуры. Со стороны иорданского правительства в плане оживления экономики, обнародованном в этом месяце, говорится, что сельскохозяйственное производство потребляет половину водных ресурсов королевства, обеспечивая 5% ВВП и 6% экспорта. Для таких городов, как Эз-Зарка в одной из самых бедных провинций Иордании, борьба будет заключаться в сокращении использования грунтовых вод, как показано в отчете, опубликованном в прошлом году в материалах Национальной академии наук США.

В прошлом году ЕС объявил, что район Эз-Зарка - Амман получит 63 миллиона долларов в виде грантов и кредитов на строительство современной станции по очистке сточных вод. Это в дополнение к проекту стоимостью почти 300 миллионов долларов, финансируемому американским агентством по оказанию помощи Millennium Challenge Corporation, по улучшению очистки и повышению эффективности воды в Эз-Зарке, завершенному в течение пяти лет в 2016 году. Однако время - это роскошь: в исследовании говорится, что Иордания "должна принять амбициозный пакет мер, охватывающих меры со стороны предложения и спроса" как можно скорее.