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Ландшафт Ближнего Востока стремительно меняется

The National
Ландшафт Ближнего Востока стремительно меняется

Ближний Восток стал одним из наиболее уязвимых регионов, когда речь идет об изменении климата. Снимки военного спутника США 1960-х и 1970-х годов из рассекреченной программы разведки Corona ярко иллюстрируют эту проблему, показывая ландшафт, который за десятилетия сильно изменился.

The National пишет, что Исследование, проведенное Институтом мировых ресурсов в 2019 году, показало, что 12 из 17 стран мира, испытывающих наибольшую трудности с водой, находятся в этом регионе. Йемен, Сирия и Ирак, испытывают нехватку воды; изменение климата, конфликты и бесхозяйственность, которые в совокупности создают многосторонний кризис, ухудшают последствия засухи и опустынивания. Быстро растущее население усугубляет проблему: даже страны, которые не были непосредственно затронуты войной, такие как Иордания и Саудовская Аравия, сталкиваются с проблемой обеспечения водной безопасности.

Изображения Центра передовых пространственных технологий США показывают множество изменений, произошедших в регионе с 1970-х годов, когда население Ближнего Востока оценивалось примерно в 120 миллионов человек. По оценкам Всемирного банка, в 2020 году население региона выросло до более чем 420 миллионов человек, а к 2050 году может превысить 700 миллионов, если нынешние демографические тенденции сохранятся.

Сравнение изображений, полученных в рамках программы Corona, с недавними спутниковыми снимками показывает изменения в землепользовании во время этого демографического бума. На снимке в Бурайде, Саудовская Аравия, 1969 года, международный аэропорт имени принца Наифа ибн Абдул Азиза, построенный в 1964 году, едва виден в центре фотографии. Наряду с дорогами, это единственная узнаваемая особенность ландшафта, в настоящее время преобразованного новыми деревнями, университетом и характерными круглыми полями кругового орошения. Все это указывает на грядущие вызовы национальным стратегиям в области водных ресурсов и показывают, что поставлено на карту для этих сообществ, сталкивающихся в будущем с сокращением запасов воды.

В случае Ирака и Иордании национальные стратегии призывают к ремонту протекающей и стареющей водопроводной инфраструктуры, инвестированию в более эффективные методы орошения, нормированию грунтовых вод и принятию тарифной программы для поощрения экономии воды. Недавние суровые засухи, а также давление с целью увеличения сельскохозяйственного производства на фоне продовольственного кризиса, вызванного конфликтом на Украине, придали неотложный характер этим планам.

Джавад аль-Бакри, профессор сельского хозяйства Иорданского университета, говорит, что значительное сокращение квот на воду для фермеров существенно повлияет на урожайность в этом году, помимо в целом плохих урожаев в 2021 году. Он предлагает правительству предоставить лицензии на грунтовые воды в северной долине реки Иордан, одном из основных сельскохозяйственных регионов страны. Иордания получает более половины своей воды из подземных водоносных горизонтов, но некоторые эксперты опасаются, что они опасно истощены. Аль-Бакри считает, что выбора нет. "Некоторые скважины должны быть пробурены, чтобы компенсировать дефицит воды", - сказал он The National.

Чтобы смягчить конкуренцию за воду между сельским, социальным и промышленным секторами, основное внимание было перенесено на рециркуляцию сточных вод и ремонт или замену старой и протекающей инфраструктуры. Со стороны иорданского правительства в плане оживления экономики, обнародованном в этом месяце, говорится, что сельскохозяйственное производство потребляет половину водных ресурсов королевства, обеспечивая 5% ВВП и 6% экспорта. Для таких городов, как Эз-Зарка в одной из самых бедных провинций Иордании, борьба будет заключаться в сокращении использования грунтовых вод, как показано в отчете, опубликованном в прошлом году в материалах Национальной академии наук США.

В прошлом году ЕС объявил, что район Эз-Зарка - Амман получит 63 миллиона долларов в виде грантов и кредитов на строительство современной станции по очистке сточных вод. Это в дополнение к проекту стоимостью почти 300 миллионов долларов, финансируемому американским агентством по оказанию помощи Millennium Challenge Corporation, по улучшению очистки и повышению эффективности воды в Эз-Зарке, завершенному в течение пяти лет в 2016 году. Однако время - это роскошь: в исследовании говорится, что Иордания "должна принять амбициозный пакет мер, охватывающих меры со стороны предложения и спроса" как можно скорее.

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