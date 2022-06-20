Власти назвали срока ремонта дорог к озерам Алаколь и Балхаш

20 июн. 23:28

Движение на всей трассе Алматы – Усть-Каменогорск будет открыто до конца года, в этот срок будет проложен первый слой асфальта, сообщили в пресс-службе акимата Жетысу.

До озера Балхаш проложено основание дороги, дорожные инфраструктурные проекты сдадут в эксплуатацию в 2023 году по мере выделения денежных средств. Пока движение осуществляется по объездной дороге.

Завершаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ушарал, с 10 июля будут запущены авиарейсы. "Проинспектировал ход реализации инфраструктурных проектов на побережье Алаколя, ознакомился с ходом ремонта дорог. После завершения ремонта дорог, реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал жители смогут с комфортом добираться до озер Алаколь и Балхаш", – рассказал аким региона Бейбит Исабаев, пишет Sputnik Казахстан.

Сроки строительства ограждающей дамбы на Алаколе не определены - подрядчик не выполняет договорные обязанности, подан иск, ведутся судебные разбирательства.