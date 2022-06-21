Всемирный банк: развитие морской ветроэнергетики в развивающихся странах обойдется недешево

Для достижения нулевого уровня выбросов морская ветроэнергетика имеет огромное значение, причем этот сектор альтернативной энергетики переживает бурное развитие как в развитых, так и развивающихся странах. В последние годы такие страны с развивающейся экономикой, как Вьетнам, Филиппины, Индия, Колумбия, Азербайджан и Бразилия, начали активно осваивать энергию ветра в рамках Программы развития оффшорной ветроэнергетики Группы Всемирного банка, пишет Recharge News.

По оценкам, в этом десятилетии прирост мощностей морских ветряных электростанций по всему миру вырастет с 10 ГВт до 27 ГВт в год, поскольку таким образом страны, расположенные на берегу крупных водоемов, получают возможность снизить зависимость от ископаемого топлива, используя собственные ресурсы. Но поскольку строительство морских ветряных электростанций требует очень крупных капиталовложений, для сокращения затрат, расширения экономических возможностей и распространения ветропарков за пределы уже традиционных рынков морской ветроэнергетики, которые в основном приходятся на Европу и Китай, необходимы индустриализация способов их строительства и привлечение финансирования.

Ключевую роль здесь играют инвестиции в соответствующую инфраструктуру и производство, в частности, порты и суда для установки и обслуживания ветряных электростанций, а также заводы по производству лопастей, башен, гондол и других компонентов морских ветряных установок. А это недешево. На одном лишь заводе, производящем 100 комплектов лопастей в год, заняты от 500 до 1000 человек, а на его строительство нужно около $250 млн.

Стоимость одного судна для установки ветряных турбин, рассчитанного на установку 100 турбин в год, может доходить до $500 млн. Стоимость завода по производству монолитных фундаментов, на которых устанавливают турбины, доходит до $350 млн. На строительство базовых портов, специализированных судов, способных прокладывать кабели и устанавливать турбины, а также обучение и найм бригад для строительства, эксплуатации и обслуживания морских ветряных электростанций с десятками или сотнями турбин, работающих днем и ночью, необходимы миллиарды долларов в ближайшие годы.

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в Группу Всемирного банка, недавно поручила британским компаниям Arup иBVG Associates провести анализ потенциала развития офшорной ветроэнергетики в странах с развивающейся экономикой. Ключевой переменной здесь выступает расстояние. Это связано с тем, что затраты и риски доставки продуктов и услуг на большие расстояния варьируются в зависимости от цепочки поставок. Например, подстанции и кабели можно транспортировать с заводов по относительно низкой цене за один рейс судна, в то время как для строительных базовых портов необходимо несколько рейсов, чтобы перевезти компоненты турбин и фундаментов, поэтому их следует строить недалеко от ветряных электростанций.

Исследователи пришли к выводу, что к 2030 году на развитие морской ветроэнергетики потребуются инвестиции в размере более $8 млрд, в том числе не менее $3,9 млрд на заводы и $4,3 млрд на суда, в основном в Азии (за исключением Китая), Европе и Америке. Причем половина будет приходиться на развивающиеся страны, с которыми сотрудничает IFC, с инвестициями в размере $2,2 млрд в производство и $1,4 млрд в суда.

В отчете подчеркивается, что также необходимо как минимум четыре новых завода по производству лопастей, четыре завода по производству башен и три по производству кабелей. Это помимо уже указанных инвестиций. Ожидается, что благодаря свободному доступу к морскому транспорту эти новые заводы смогут обслуживать как местные, так и региональные рынки. Производство, вероятно, будет сосредоточено в таких странах, как Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Мексика и Бразилия.

Что касается флота судов, в отчете указано, что необходимо около 200 судов, предназначенных для развивающихся стран Азии, Америки и Восточной Европы. Сюда входят как минимум два судна для установки ветряных турбин, два кабелеукладочных судна, более 60 вспомогательных судов и почти 120 судов для перевозки персонала. Без всего этого развивающимся странам в этих регионах будет сложно, если не невозможно, реализовать свои долгосрочные цели по развитию офшорной ветроэнергетики.

Помимо создания квалифицированных рабочих мест с более высокой заработной платой, внедрение передовых технологий, связанных с установкой и эксплуатацией морских ветровых установок, оказывает на сообщества мультипликативный эффект, способствуя общему увеличению сложности производства, что может открыть возможность участия в глобальных производственно-сбытовых цепочках. Прямо сейчас, например, планируется строительство нескольких морских ветряных электростанций по производству "зеленого" водорода для хранения энергии и снижения углеродного следа.

При этом исключить риск на 100% в случая с такими проектами не получится, особенно если они являются первыми в своем роде на развивающихся рынках, но выгоды они могут принести значительные, поскольку международное сообщество стремится уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива и перейти на возобновляемые источники энергии. Рынок офшорной ветроэнергетики все еще находится на ранней стадии развития на развивающихся рынках, но подает большие надежды в том, что касается улучшения жизни, обеспечения экономического роста, снижения зависимости от ископаемого топлива и внесения вклада в борьбу с глобальным потеплением.