Мариуполь и Новороссийск свяжут морские пассажирские рейсы

20 июн. 23:15

В будущем году пассажирские суда могут начать курсировать между Мариуполем, Крымом и Новороссийском.

"Вопрос захода в порт Мариуполь пассажирских судов прорабатывается. Если условия и возможности позволят, то и не исключено в 2023 году пассажирское судоходство из Мариуполя в города России", - сообщил директор администрации морского порта города Павел Швацкий, передает ТАСС.

Порт в Мариуполе будет гражданским, военные занимаются разминированием, освобождением причала от затопленных судов и тралением водной акватории.

Швацкий напомнил, что раньше малые пассажирские суда типа "Комета" ходили из Мариуполя на Новороссийск и Керчь.