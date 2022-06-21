В Крыму может появиться аналог "Евровидения"

21 июн. 3:24

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин предложил создать аналог "Евровидения", который мог бы проводиться в Крыму. По словам Пригожина, участие в конкурсе могли бы принимать все страны мира, не исключая и США.

"У меня есть такие мысли, планов пока нет. Я предлагаю сделать это в Крыму, там курортное место. На отдыхе у людей всегда больше желания пойти на мероприятие. Крым к этому предрасположен", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Я знаю, как сделать так, чтобы все европейцы и американцы приняли участие в нашем конкурсе. У меня есть опыт", - добавил продюсер.