Биткоин подскочил выше отметки 20 тысяч долларов

После рекордной череды падений, биткоин поднялся до отметки выше 20 тыс. долларов, заняв лидирующие позиции на рынке криптовалют. Bloomberg сообщает, что крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 16% в воскресенье, компенсировав потери после резкого падения в субботу, в результате которого токен упал до 17599 долларов. Ether (Эфир), который при распродаже упал до 881 доллара, поднялся на 26% до 1140 долларов, в то время как альткоины от Avalanche до Solana также поднялись в стоимости. Биткоин стоил около 20500 долларов по состоянию на 8 утра в понедельник в Сингапуре, в основном сохраняя свои воскресные позиции.

"Думаю, что мы начали достигать нижних уровней. Там, где институциональные инвесторы видят возможность для покупки", - сказал Пол Верадиттакит, партнер хедж-фонда Pantera Capital, специализирующегося на криптовалютах.

Криптовалютный рынок известен своими дикими колебаниями, особенно в выходные дни, когда движения могут быть усилены, и резкий скачок последних двух дней стал последним примером.

Аналитики предупреждают, что воскресная передышка может быть короткой: общий тон остается негативным, при этом ужесточение денежно-кредитной политики создает макроэкономические препятствия, а кризисы в криптовалюте вызывают опасения по поводу роста бедственного положения. Даже с учетом воскресных позиций биткоин в этом месяце упал более чем на 30% и примерно на 70% по сравнению с его историческим максимумом, достигнутым в ноябре.

По данным CoinGecko, в эти выходные торги были более тяжелыми, чем обычно: объем биткоинов приближался к 40 миллиардам долларов за 24 часа до полудня воскресенья по нью-йоркскому времени. В прошлую субботу и воскресенье объемы составили 25,6 млрд долларов и 22,5 млрд долларов соответственно.

Падение биткоина в субботу привело к тому, что его стоимость упала ниже 19511 долларов, максимума, которого она достигла во время своего последнего бычьего цикла в конце 2017 года. За всю свою примерно 12-летнюю торговую историю биткоин никогда не падал ниже пиков предыдущего цикла.

По словам Кэти Стоктон, управляющего партнера и основателя Fairlead Strategies, токен также преодолел уровень технической поддержки в 18300 долларов. Она добавила, что последовательные еженедельные потери ниже этого уровня увеличат риск падения к следующей поддержке в размере 13900 долларов.

Стоктон сказала, что краткосрочный технический "антитренд" сигнал "дает некоторую надежду на то, что в ближайшем будущем произойдет резкий подъем". Однако она предостерегает от покупки на падении, поскольку "импульс сильно отрицательный". Другие эксперты в Crypto Twitter назвали 20000 долларов ключевой точкой разворота, которая может оказать поддержку, если она будет повторно взята и удержана в ближайшие несколько дней; в противном случае это может быть своего рода рыночным потолком.

Уровень в 20000 долларов является "значительным", поскольку представляет собой максимум 2017 года и "с тех пор неоднократно служил как поддержкой, так и сопротивлением", сказал Мати Гринспен, основатель Quantum Economics: "Если мы сможем подняться и удержаться выше этого уровня, это будет довольно оптимистично".

Сочетание циклов плохих новостей и более высоких процентных ставок нанесло ущерб криптовалюте в последние дни, что привело к рекордным потерям для биткоинов за 12 дней, закончившихся в субботу. Федеральная резервная система повысила свою основную процентную ставку 15 июня на три четверти процентного пункта - самое большое повышение с 1994 года - и центральные банки дали понять, что в этом году они продолжат ее активное повышение в борьбе с инфляцией.

В дополнение к настроениям, криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital, который понес большие убытки, заявил, что рассматривает возможность продажи активов или спасения, в то время как другой кредитор, Babel Finance, пошел по стопам Celsius в пятницу.

Отказ от риска можно увидеть по давлению выкупа в Tether: оборот широко используемого стейблкоина упал более чем на 15 млрд долларов после майского краха экосистемы Terra, первого большого кризиса, поразившего рынок в этом году, согласно данным по ценам от CoinGecko. Около 4,4 млрд долларов из этих погашений пришлись на последние семь дней.

Криптовалютный рынок в целом сейчас составляет лишь часть того размера, которого он достиг в конце 2021 года, когда биткойн торговался около 69000 долларов, а трейдеры вкладывали деньги в спекулятивные инвестиции всех мастей. По данным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалют в воскресенье составила около 900 млрд долларов по сравнению с 3 трлн долларов в ноябре.