"Игла" в "Космосе" (ФОТО)

Сегодня в московском кинотеатре "Космос" состоялся показ фильма "Игла ", снятого в 1988 году режиссером Рашидом Нугмановым.

Картина студии "Казахфильм" стала лидером советского кинопроката 1989 года, а Виктор Цой, по версии журнала "Советский экран", был признан лучшим актером этого же года. Фильм рассказывает о том, как молодой человек Моро, вернувшись в Алма-Ату, в поисках временного пристанища вспоминает о девушке Дине, которую когда-то любил. Та рада встрече, но Моро что-то настораживает. Наблюдая за ее странными знакомыми, Моро понимает, что Дина стала наркоманкой. Моро увозит ее к морю, где Дина начинает выздоравливать. Однако после возвращения в город всё начинается сначала. Моро решает расправиться с поставщиками наркотиков…

Показ состоялся в рамках кинофорума "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященного столетию образования СССР. Цель форума, организованного "Москино", - развитие межнационального и межкультурного взаимодействия республик бывшего СССР, знакомство зрителей с лучшими фильмами советского периода, возрождение роли кино в формировании личности.

Перед началом показа художественный руководитель форума, советский и российский киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев, объясняя популярность "Иглы", заметил: "Причина, конечно, в фигуре Виктора Цоя и в том, что картина эта появилась очень вовремя. Рок был главной музыкой перестройки, а Цой - главной фигурой самого рока. Он уже спел песню "Перемен, мы ждем перемен", которая звучала в "Ассе" Соловьева. Когда вышла картина с Цоем в главной роди, все это легло на благодатную почву. Это была одна из главных кинолент перестройки, поскольку раньше в Советском Союзе не говорили о реальных проблемах молодежи. "Перестройка" как раз началась с документальной ленты латвийского режиссера Юриса Подниекса "Легко ли быть молодым", потом была "Асса", потом "Игла", ставшая культовой. И по сей день фигура Цоя будоражит молодые умы. Говорят, к его могиле до сих пор приходят люди, некоторые даже живут на кладбище. Со временем эта культовость не исчезает, а наоборот подогревается. Даже сейчас пришло очень много молодежи на показ фильма".

Среди организаторов и партнеров проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ”Кинофест”, ”Московское кино”, Музей кино, музейно-выставочный центр Росизо. Информационные партнеры - ”Вестник Кавказа”, ”Вести FM”, агентство городских новостей ”Москва”, KUDAGO, ”Индустрия кино” и радио ”Культура”.