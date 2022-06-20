Глава Минтранса России рассказал, когда отменят ограничения на полеты в Крым

20 июн. 21:59

Ограничения на авиасообщение в Крым отменят после получения разрешения Минобороны России, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"Мы работаем в тесном контакте и с министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся (продлеваем ограничения на полеты на юг РФ - ред.) по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся", - цитирует министра "Интерфакс".

По его словам, пока авиасообщения с Крымом нет, растет число поездов в этом направлении, так что в этом году по железной дорог в Крым приедут 2,3 млн человек, год назад показатель составлял 1,1 млн. Однако, указал министр, железнодорожное сообщение не может полностью решить проблему: авиакомпании в прошлом году перевезли в Симферополь более 4 млн пассажиров.

"Да, мы сейчас выставили дополнительные поезда, вагоны, мы увеличили частоту поездов. Но это все равно не решает всех проблем, хотя мы добавили 500 тыс билетов дополнительных", - добавил Савельев.