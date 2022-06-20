Тело одного из двух детей, унесенных в открытое море, нашли в Крыму

20 июн. 21:42

В Крыму обнаружено тело одного из двоих детей, которых унесло на надувном матрасе в открытое море, рассказали в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Четырех летнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло в открытое море на одном из пляжей Штормовского сельского поселения в Сакском районе. Трагедия произошла днем 12 июня. Было уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Найдено тело мальчика. Родители его опознали. Расследование уголовного дела продолжается", - цитирует сообщение РИА Новости.

Тело было найдено недалеко от берега в том же районе.