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Камеры фиксации нарушений ПДД на Ставрополье станут "умнее"

Камеры фиксации нарушений ПДД на Ставрополье станут &quot;умнее&quot;

На федеральных трассах Ставропольского края установят дополнительные "продвинутые" комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения.

"В ближайшее время на Ставрополье приоритетно на федеральных трассах будут установлены дополнительные комплексы новейшего образца, которые будут фиксировать… нарушение правил использования ремней безопасности водителем и пассажиром, а также нарушение правил пользования телефоном водителем", - говорится в сообщении пресс-службы краевого управления ГИБДД, передает "Это Кавказ".

Сейчас на Ставрополье в круглосуточном режиме работают 236 комплексов автоматической фиксации нарушений. Пока что они позволяли фиксировать превышение скорости, выезд на встречную полосу и за стоп-линию, а также проезд на красный сигнал светофора и ряд других нарушений.

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