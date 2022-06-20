На улицы Дербента вышли 60% новых маршруток

20 июн. 22:14

За короткое время власти дагестанского Дербента обновили большую часть общественного транспорта, - сообщил руководитель пресс-службы мэрии города Тельман Раджабов.

"Парк общественного транспорта Дербента за кратчайшие сроки удалось обновить на 62%. Сегодня очередное обновление было на трех маршрутных линиях. Всего в городе порядка 160 маршрутных такси", - цитирует собеседника ТАСС.

Обновленный транспорт осмотрел заместитель главы администрации Дербента Гаджиамин Рамалданов, отметив, что в рамках подписанного соглашения между главой Дербента и руководителем "Дербентгортранса" Верзантом Савзиевым были приобретены новые ГАЗели Next и пассажирские автомобили импортного производства.

В перспективе планируется полное обновление городского транспорта.