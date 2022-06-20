Владикавказ принял вторую ярмарку национальных книг

20 июн. 21:46

Во Владикавказе в минувшие выходные прошла вторая книжная ярмарка-фестиваль национальной книги "Бакаесаем иумае" – "Читаем вместе", которую посетили не только жители Северной Осетии, интересующиеся новинками литературы, но и гости из Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и других регионов.

Всего на стендах ярмарки было представлено более 1000 книг самых разных литературных жанров.

"Основная задача - вернуть людей к чтению. "Книга - источник знаний", - фраза затертая. Но ведь это так и есть", - рассказал председатель комитета по делам печати и массовых коммуникаций РСО - Алания Юрий Фидаров, передает "АиФ-Ставрополье".

Ярмарка стала настоящим праздником с презентациями новинок, мастер-классами, чтением стихов, демонстрацией фильмов, викторинами, музыкальными номерами.

Ее гостям, в числе прочего, представили серию "Аланская библиотека", посвященную 1100-летия Крещения Алании. Большой интерес у посетителей вызвал сборник современных писателей-прозаиков Северной Осетии "Здесь были".

Кто-то интересовался краеведческой литературой, кто-то прозой и поэзией на языках народов Кавказа, внимание гостей ярмарки привлекли и центры дополнительного образования, организовавшие площадки осетинской культуры и ремесел.